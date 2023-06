Eidgenössisches Feldschiessen in Winterthur – «Guet Schuss!», hiess es auch in der Stadt Am Wochenende öffneten die Schützenvereine ihre Anlagen für das Eidgenössische Feldschiessen. Im Ohrbühl war das Publikum gemischt. Auch viele Jugendliche griffen zum Gewehr. Darunter zwei 15-jährige Jungschützinnen. Till Hirsekorn

Feldschiessen im Ohrbühl. Foto: Madeleine Schoder

Die Pistolen sind gezückt, geladen und ausgerichtet. Die zehn Schützen warten konzentriert auf die Ansage des Schützenmeisters. «Sind die Schützen bereit?», ruft dieser im Kommandoton, laut und klar. Kurze Pause. Dann wird es laut, und die zehn Teilnehmer schiessen im Schnellfeuermodus ihre Magazine leer: 5 Schüsse in 30 Sekunden auf eine Distanz von 25 Metern. Es ist der vierte und letzte Teil nach dem Einzelfeuer (3 Schüsse in je 20 Sekunden) und dem Seriefeuer (5 Schüsse in 40 und 50 Sekunden). Dann sausen die durchlöcherten Zielscheiben auf dem Scheibenschlitten wieder zurück, sodass der Schützenmeister die Resultate an die Aktuarin durchgeben kann: «Bahn acht: viermal die Vier, zweimal die Drei!» Franz Keist nickt anerkennend: «Nicht schlecht!».