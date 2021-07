Trotz Verbot auf der Limmat – Gummiböötler geraten beim Höngger Wehr in Wasserwalze Trotz Hochwasser und Böötli-Verbot waren drei Personen am Sonntag auf der Limmat. Beim Höngger Wehr gerieten sie in Lebensgefahr.

Zwei Personen wurden durch das Wehr gespült und gerieten in die Wasserwalze: Wasserspiel beim Höngger Wehr. Foto: Archiv

Am späten Sonntagnachmittag sind drei Personen trotz des Bade- und Böötli-Verbots beim Höngger Wehr in eine lebensbedrohliche Lage geraten. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, konnten alle drei Personen unverletzt gerettet werden.

Kurz nach 17.45 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei die Meldung, dass ein Gummiboot beim Höngger Wehr in Not geraten sei. Die Frau und die beiden Männer, die auf einer Bootstour waren, wollten ihr Boot beim letzten Ausstieg vor dem Wehr aus dem Wasser nehmen. Aufgrund des hohen Wasserdrucks zog es das Boot samt Personen jedoch von der Ausstiegsstelle weg in Richtung Wehr.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Bademeister griff zum Rettungsring

Einer der beiden Männer, ein 25-jähriger Marokkaner, konnte sich noch vor dem Wehr an einer Eisenstange bei der Auswasserungsrampe festhalten und sich so in Sicherheit bringen. Der zweite Mann und die Frau wurden über das Wehr gespült und gerieten in die Wasserwalze. Nur dank viel Glück entkamen die beiden der lebensgefährlichen Situation und konnten dem Sog der Wasserwalze entfliehen.

Die 21-jährige Marokkanerin rettete sich ans linke Flussufer. Der 25-jährige Schweizer konnte vom Bademeister mit Hilfe eines Rettungsringes in Sicherheit gebracht werden. Die drei Personen, alle wohnhaft im Kanton Zürich, wurden durch die angeforderte Sanität von Schutz & Rettung Zürich betreut, mussten aber nicht in Spitalpflege gebracht werden.

Wegen der grossen Wassermengen war das Baden, Böötlen und Schwimmen auf der Limmat in Zürich verboten. Die Stadtpolizei rät weiterhin davon ab, sich auf oder in die Limmat zu begeben.

jig

Fehler gefunden?Jetzt melden.