Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Gut behütet Hüte gehörten in den 1930er-Jahren fest zum Strassenbild – und damit auch Hutläden. Doch nach dem Krieg verlor das Traditionsgeschäft zunehmend an Bedeutung. Regula Geiser

Jahrmarkt im Graben, 1930er-Jahre. Eines von gegen 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Julia Jung-Deutsch / Bildarchiv.winterthur.ch

In den 1930er-Jahren, als diese Jahrmarktszene im Graben aufgenommen wurde, gab es in der Winterthurer Altstadt nicht weniger als fünf Hutgeschäfte. Wer das Bild genau anschaut, weiss warum: der Hut war damals fester Bestandteil der Ausgangsbekleidung. Nicht nur bei Männern, wie man sieht, sondern auch bei Frauen und Kindern.

Geschäftaufgabe nach über 100 Jahren

Das Traditionsgeschäft Bliss & Cie. verkaufte während über 100 Jahren Hüte an die Winterthurer Bevölkerung, seit 1922 auch an Frauen. Gegründet wurde es von Karl Bliss aus Mannheim, der 1884 in der Nähe des Bahnhofs ein Hutgeschäft eröffnete.

Auf ihn folgte die zweite Generation, die Geschwister Elsy und Fritz Bliss, und der Umzug an die Marktgasse 50, wo sich das Geschäft bis zu seiner Schliessung im April 1995 befand. Von Borsalino über Canotier und Panama bis zum Zylinder reichte das ABC des Angebots. Bliss habe, so war die Inhaberin der dritten Generation, Dora Bliss, überzeugt, eine Auswahl geboten wie kaum ein anderes Geschäft in der Schweiz.

«Mit dem Ozonloch stieg die Nachfrage wieder, da sich Leute auf ärztlichen Rat hin einen Hut besorgten.» Dora Bliss, Bliss-&-Cie.-Hutgeschäft

Doch ab den 1940er-Jahren sank die Nachfrage nach Hüten stetig, und so wurden unter anderem auch Socken und Bademäntel ins Sortiment aufgenommen. Mit dem Ozonloch sei die Nachfrage allerdings wieder gestiegen, da sich Leute auf ärztlichen Rat hin einen Hut besorgten, stellte Dora Bliss kurz vor der Schliessung des Geschäfts fest.

Dennoch, Hüte gehören heute nicht mehr zum selbstverständlichen Accessoire. Und mit den Hüten sind auch die Hutgeschäfte aus dem Stadtbild verschwunden.

