Der EHCW in der neuen Saison – Gut gearbeitet – gut belohnt Am Dienstag tritt der EHC Winterthur bei Leader Sierre an. Mit einer Bilanz, die sich bisher sehen lässt. Urs Kindhauser

Mit seiner Effizienz ist Riley Brace im Moment der Schrecken der Torhüter in der Swiss League. Foto: Heinz Diener

Sechs Spiele, acht Punkte, Rang 7 gemeinsam mit Olten und Visp. Man hat nicht erwarten dürfen, dass der EHCW mit seiner neu zusammengestellten und drastisch verjüngten Mannschaft so gut aus den Startlöchern kommt, hintereinander die GCK Lions und Visp schlägt und gegen Thurgau einem Punkt ziemlich nahe kommt. Auch nicht erwarten dürfen wird man aber, dass es so weiter geht. Das zeigt ein Blick auf einige Statistiken.

Was offensichtlich ist: Die Winterthurer kassieren immer noch viele Gegentore. 26 sind es bisher gewesen, nur die EVZ Academy steht noch schlechter da. Immerhin ist ist eine klare Steigerung zu erkennen. In den ersten drei Runden waren es 17 Gegentore, in den zweiten drei Runden nur noch neun. Und wenn es so ist, dann hat man immer auch eine Chance auf den Sieg.