«Landbote»-Silvesterpuzzle – Gut gerätselt, reich belohnt Viele Hundert Leserinnen und Leser haben das «Landbote»-Silvesterpuzzle gelöst. Der Hauptpreis, 1000 Franken Untertor-Gutscheine, geht nach Seuzach an Katja Altermatt. Michael Graf

«Zentrum»-Wirtin Anina Martini überreicht der Gewinnerin Katja Altermatt (rechts) den Hauptpreis. Foto: Michael Graf

Die Freude am Telefon ist gross: «Der Hauptpreis? Oha, das lohnt sich!» Katja Altermatt aus Seuzach hat schon öfter am «Landbote»-Silvesterpuzzle teilgenommen und auch schon kleinere Preise gewonnen. Theatereintritte zum Beispiel. Doch für den Hauptpreis, Gutscheine der Untertor-Vereinigung im Wert von 1000 Franken, kommt die Pflegefachfrau an ihrem freien Tag gern nach Winterthur für die persönliche Übergabe samt Foto. Was sie mit dem Preisgeld anstellen will, weiss sie noch nicht genau. «Aber es sollte kein Problem sein, etwas Schönes zu finden», sagt sie, und blickt sich um. Überreicht wird ihr der Preis von Anina Martini, Wirtin des Café Zentrum und Vorstandsmitglied der Untertor-Vereinigung.

Freuen dürfen sich aber auch 18 weitere Gewinnerinnen und Gewinner, die aus den vielen hundert Zuschriften ausgelost wurden. Auf sie warten Gutscheine, smarte Lautsprecher, Regenschirme oder edle Teemischungen. Die Briefe füllen eine grosse Kiste. Bunte Couverts, seltene Briefmarken oder ungewöhnliche Formate helfen nicht – unsere Glücksfee ist absolut unbestechlich. Anerkennend ist zu sagen: So gut wie dieses Jahr hat unsere Leserschaft schon lange nicht mehr gerätselt. Es mussten nur ganz wenige falsche Lösungen aussortiert werden.

Die weiteren Gewinner: Reto Berger, Hagenbuch; Ueli Santschi, Winterthur; Brigitta Reutimann, Winterthur; Susanne Eberhart, Wiesendangen; Marlise Fritschi, Winterthur; Daniela Kancler, Andelfingen; Roger Ernst, Ossingen, Sandra Schuppisser, Seuzach; Franziska Sager, Elgg; Esther Virago, Henggart; Regula Reutimann, Winterthur; Brigitte Itschner, Winterthur, Matthias Hill, Winterthur; Madlaina Aeschbach, Winterthur; Rita Schmidt, Seuzach; Lea Diethelm, Winterthur; Daniela Rüeger, Winterthur; Rita Ackeret, Winterthur.

