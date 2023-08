Geflüchtete in Winterthur – Gut qualifizierte Geflüchtete waren lange nicht auf dem Radar An sich wäre ihr Können in der Schweiz gefragt. Trotzdem sind die Hürden für gut qualifizierte Geflüchtete hoch. Das zeigen ein Dokfilm sowie vier Fallbeispiele aus Winterthur. Helmut Dworschak

Die Geflüchteten (v. l.) Merve Cildag, Kiymet Isik, Ömer Isik und Yusuf Atalan haben beim Verein Deutschintensiv Solinetz Winterthur Deutsch gelernt. Foto: Enzo Lopardo

In seinem Film «Das ungenutzte Potenzial» vertritt der Winterthurer Filmemacher Yusuf Yesilöz die These, dass die Behörden in der Schweiz zu wenig dafür tun, damit hoch qualifizierte Migrantinnen und Migranten in ihrem Beruf arbeiten können. Ihre Diplome und ihre Berufserfahrung würden nicht anerkannt. Der Film wird am 24. August vom Schweizer Fernsehen SRF gezeigt.