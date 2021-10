Aus dem Bildarchiv Winterthur – Gut&schick Die Siedlung Gutschick war in den 1960ern State of the Art. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner schätzten die Einkaufsmöglichkeiten und die grosszügige Bauweise. Regula Geiser

Schick, schick! Boutique, Parfümerie und Drogerie in einer Ladenzeile. Foto: Bildarchiv Sammlung Winterthur

Nachdem die Winterthurer Bevölkerung von 1950 bis 1960 um mehr als 10’000 Personen gewachsen war, schossen an den Rändern Winterthurs neue Wohnsiedlungen aus dem Boden. Eine davon ist die Siedlung Gutschick, die in den 1960er-Jahren zwischen Mattenbach und Seen entstanden ist. Wie es sich dort in den Anfangsjahren lebte, zeigt eine Umfrage, die zwei Kantonsschüler 1971 im Rahmen einer Geografiearbeit unter 250 Gutschick-Bewohnerinnen und -Bewohnern gemacht hatten.

Vor allem die aufgelockerte moderne Bauweise des Quartiers kam bei den Befragten gut an. Geschätzt wurden die Grünflächen und Kinderspielplätze, und fast alle waren auch mit der Aussicht und Helligkeit ihrer Wohnung sehr zufrieden. Auch die Einkaufsmöglichkeiten im Quartier erhielten gute Noten. Beinahe alle Güter für den täglichen Bedarf konnten gemäss Umfrage im Quartier besorgt werden, entweder im kleinen Coop an der Scheideggstrasse oder in der Migros an der nahe gelegenen Tösstalstrasse.

Auch die Ladenzeile zwischen den beiden Hochhäusern der Siedlung hatte einiges zu bieten. Mit einer Drogerie, einer Parfümerie und der Reitboutique Ascot war das Angebot im Quartier denn auch nicht bloss gut, sondern sogar fast schon schick! Das ist heute übrigens nicht anders oder wenigstens nur ein bisschen: Anstelle von Reitboutique und Parfümerie gibt es dort jetzt Gesichtsbehandlungen klassisch und deluxe oder einen neuen Haarschnitt im Coiffeur Bolero. Und der Quartierkiosk trägt den sinnigen Namen Gut & Schick.

