FCW unterliegt Betis Sevilla – Gute Chancen, kein Tor und ein 0:4 Betis Sevilla gehört zur weiteren Spitze der spanischen Liga und lieferte dem FC Winterthur mit einem 4:0 (2:0) vor 1200 Zuschauern eine Lektion in Effizienz. Hansjörg Schifferli

Endlich wieder Zuschauer auf der Schützenwiese: Samuel Ballet im Testspiel gegen Betis Sevilla. Enzo Lopardo

Der FCW hat in den vergangenen Jahren bei Saison-Hauptproben mit internationalen Gästen wiederholt gute Leistungen geboten. Er schlug 2017 den VfL Wolfsburg 2:1, 2018 West Ham United 3:2 und 2019 den VfB Stuttgart 3:1. So gesehen steht dieses 0:4 gegen Betis Sevilla aus der weiteren Spitze der spanischen Liga ziemlich herausragend in der Bilanz des FCW.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Es liefert zwar genauso wenige verlässliche Rückschlüsse auf den Start der Winterthurer wie die letzten Siege, aber eines ist klar: Spielt der FCW im gegnerischen, manchmal aber auch im eigenen Strafraum nicht deutlich effizienter, hat er Probleme. Schon gegen einen Gegner, der nur Stade Lausanne-Ouchy heisst und, so ganz anders als Betis, nicht in der Europa League spielt.