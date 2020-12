BCW zurück im Liga-Alltag – Gute Leistung, bitterer Nachgeschmack Das Frauen-Team aus Winterthur gewinnt in Pully 93:49. Und der Coach trauert nach der guten Leistung dem verlorenen Qualifikationsspiel im EuroCup nach. Stefan Kleiser

Wieder treffsicher: Iva Bosnjak wirft gegen Pully 24 Punkte. Foto: Stefan Kleiser

Vier Tage nach dem EuroCup- Spiel in Saint-Amand-les-Eaux war für die Winterthurer Basketballerinnen am Sonntag wieder Liga-Alltag angesagt. Also die Rückkehr zum Gewinnen. In Pully war die Auswahl aus dem BCW von der ersten bis letzten Minute die dominierende Equipe und gewann mit 44 Punkten Differenz. Schon nach drei Sekunden war der erste Korbleger versorgt, nach achteinhalb Minuten lagen die Gäste mit 15:2 vorne, die Partie war vorzeitig zugunsten der Tabellenzweiten entschieden.

Pully - Winterthur 49:93 Infos einblenden (7:18, 10:30, 22:26, 10:19). – Pully: Logan (18), Mouther, Tacconi (12), Robinson (4), Rouyer (9); Van Der Kaaij, Bongongo, Nallbani (2), Lukusa (4). - Winterthur: Alston (18), Tomezzoli (8), Bosnjak (24), Yatskovets (14), Luap (3); Mensah (4), Kohler (12), Götschmann (3), Machek (1), Givens (6), Stieger. - Trefferquoten Pully: 2 Punkte 18 von 56, 3 Punkte 3 von 14, Freiwürfe 4 von 7. Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 23 von 43, 3 Punkte 10 von 30, Freiwürfe 17 von 23. - Bemerkungen: Pully ohne Kiswamu (verletzt), Winterthur ohne Jurhar, Siafa (überzählig), Brouwer (verletzt).