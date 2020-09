Abo Pech mit Verletzungen Der FCW braucht einen Torhüter

In zehn Tagen spielt der FCW im Cup in Tuggen, in zweieinhalb Wochen zum Meisterschaftsstart im Letzigrund gegen GC. Was ihm dafür noch fehlt: ein Torhüter. Denn es fällt die Nummer 1, Raphael Spiegel, aus, die neue Nummer 2, Gianluca Tolino, ebenso.