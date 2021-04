1:1 des FCW gegen SLO – Guter Punkt für guten Kampf Der FCW gleicht gegen Stade Lausanne-Ouchy einen frühen Rückstand aus und erzwingt in einem ausgesprochenen Kampfspiel wenigstens ein 1:1-Unentschieden. Es war eine seiner guten Leistungen in diesem Jahr. Hansjörg Schifferli

Samir Ramizi scheitert hier an SLO-Goalie Justin Hammel, doch im Nachschuss trifft Roman Buess zum 1:1. Foto: Heinz Diener

Nein, aus dem Start zu einer wenigstens mal kleinen Serie wurde für den FCW nichts. Weiterhin bleibt es beim einen Mal in dieser Saison, dass die Winterthurer dem Sieg in einem Meisterschaftsspiel einen zweiten im nächsten folgen lassen. Gelungen war ihnen das mal in der 2. und 3. Runde gegen Aarau und Kriens, seither nicht mehr. An diesem schon fast eisig-kalten Freitagabend im Wiler Bergholz hatten sie zwar die Chance, auf das 1:0 gegen den FC Wil einen Dreier auch gegen Stade Lausanne-Ouchy folgen zu lassen. Aber es gab «nur» ein 1:1 gegen den Klub mit «kleinem Namen» aus der Romandie, der sich in seinem zweiten Profijahr sehr wohl schon zum Spitzenteam entwickelt hat. Und der den Anspruch, zumindest um den Barrageplatz zu kämpfen, nicht verschweigt.