Mobilfunk in Berg am Irchel – Gutes 5G-Netz und mehr Geld für die Gemeinde Die Antenne auf dem Ebersberg wird auf 5G umgerüstet und neu von drei Anbietern genutzt. So erhält Berg am Irchel mehr als doppelt so viele Mieteinnahmen. Markus Brupbacher

Blick auf den Ebersberg mit der Mobilfunkantenne in der Bildmitte am Waldrand. Im Hintergrund ist der Rhein zu sehen, rechts davon das Flaacherfeld und links Rüdlingen SH. Foto: Madeleine Schoder

Zuoberst auf dem Ebersberg, hoch über dem Rhein, steht am Waldrand eine Telekommunikationsanlage. Die Gemeinde Berg am Irchel, auf deren Boden sich die Antenne befindet, hat mit den drei Mobilfunkanbietern Swisscom, Salt und Sunrise einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. Dies schreibt der Gemeinderat im aktuellen «Grüezi», dem Mitteilungsblatt der Weinländer Gemeinde.

Nach den Umbauarbeiten an der Antenne habe die Gemeinde «neben einem guten 5G-Netz auch mehr Mietertragseinnahmen», wie der Rat weiter schreibt. Unter dem bisherigen Vertrag wurden rund 8000 Franken bezahlt, ab nächstem Jahr sind es 18’000 Franken, also mehr als doppelt so viel.