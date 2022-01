Kulturstadt Winterthur – Gutes Angebot, zu wenig Geld Noten für das Kulturangebot der Stadt gab es am Dienstagabend im Dialograum. Helmut Dworschak

Ein kultureller «Leuchtturm»: Das Kunstmuseum Winterthur. Aufnahme vom April 2021. Foto: Marc Dahinden

Knapp fünfzig Personen sassen im Dialograum der FDP-Stadtratskandidatin Romana Heuberger an der Marktgasse. Thema des Podiumsgesprächs war die «Kulturstadt Winterthur»: Für sie gab es an diesem Abend Noten und Prognosen; die städtische Kulturabteilung bekam zudem viel Lob für die Kommunikation in der Corona-Krise und die Unterstützungsangebote.

Stadtpräsident und Kulturminister Michael Künzle (Die Mitte) hatte die Gäste eingeladen: die Künstlerin Theres Wey, Kunstmuseumsdirektor Konrad Bitterli, Nicole Mayer, Geschäftsführerin der Kulturlobby, sowie Daniel Frei, Präsident des Albanifest-Komitees.