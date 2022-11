Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Gutes Geschäft ohne Kohle Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Entsorgungsstelle für Grüngut, ist ein «Kohle»-Lager der Textilfärberei und -bleicherei in der Schleife im Geiselweidquartier. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Tannzapfen- und Holzvorräte bei der Textilfärberei und -bleicherei Carl Weber zur Schleife AG, 1940er-Jahre. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Auf dem Bild sind aber keine Kohlen zu sehen, sondern jede Menge Holz und ein grosser Haufen Tannzapfen. Aufgenommen wurde es in den 1940er-Jahren, als rund um die Schweiz der Zweite Weltkrieg tobte und Rohstoffe wie Kohle knapp und teuer waren.

Während dieser Zeit griff man wie schon im Ersten Weltkrieg als Alternative zur Kohle auf Tannzapfen und Holz oder auch Torf, Rinde, Tannenreisig und Wurzeln zurück. Die Carl Weber AG war besonders darauf angewiesen, denn während des Zweiten Weltkriegs erlebte die Firma infolge des Ausfalls der deutschen Konkurrenz einen starken Aufschwung.

So konnte die 1845 gegründete Textilfärberei und -bleicherei im Herbst 1945 nicht nur ihr 100-jähriges Bestehen feiern, sondern auch die guten Geschäfte der vergangenen Jahre. Diese dauerten auch in den Nachkriegsjahren noch an, doch nach und nach schlossen grosse Webereien in der Schweiz ihre Tore, und die Textilindustrie verlagerte sich in den Fernen Osten.

Heute werden in der Schleife schon lange keine Textilien mehr veredelt. Die Carl Weber AG stellte im Oktober 1998 ihren Betrieb ein, 90 Angestellte verloren ihren Arbeitsplatz. Das Areal wird seit da anderweitig genutzt. Prominenteste Nachmieter in der Schleife sind heute der Verein Läbesruum und die Fotostiftung Schweiz.

