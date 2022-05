Schulraum in Winterthur – Gutschick hat eine Auffrischung nötig Der Stadtrat hat für die Sanierung des Schulhauses Gutschick 6,37 Millionen Franken gesprochen. Es müsse «dringend» renoviert werden. Elisabetta Antonelli

Vorwiegend wird die Gebäudehülle des Schulhauses Gutschick erneuert. Archivfoto: Enzo Lopardo

1967 wurde die Schulanlage Gutschick fertiggestellt – das ist 55 Jahre her. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen: «Die Fenster, ein Teil der Dächer sowie die Aussenhülle sind am Ende ihres Lebenszyklus», schreibt die Stadt am Montag in einer Mitteilung. Mit der «dringend notwendigen Sanierung» könne sichergestellt werden, dass das Schulhaus den Sicherheitsbestimmungen entspreche und auch künftig ohne Einschränkungen genutzt werden könne.

Fotovoltaikanlage geplant