Fussball-WM – Die eine jubelt, die andere hadert – die Schweizerinnen sind sich nach dem Spiel uneins Beim Match gegen Norwegen wird es Sekunden vor Anpfiff skurril. Danach gehen die Bewertungen dieses 0:0 auseinander – nur beim Goalie sind sich alle einig. Fabian Sangines

Es wäre gegen Norwegen mehr drin gelegen – das ist auch Inka Grings bewusst. Foto: Buda Mendes (Getty Images)

Das Mysterium um die Starstürmerin

Allzu oft passiert es nicht, dass der Anpfiff zu einer WM-Partie zur Randnotiz verkommt. Das Schauspiel um Ada Hegerberg ist aber schon bemerkenswert. Die norwegische Starstürmerin steht während der Nationalhymne auf dem Feld, beim Teamfoto für die Startelf ist sie auch noch dabei – und danach marschiert sie frustriert in die Kabine. Als «skurril» bezeichnet Inka Grings das Ganze, die Schweizer Nationaltrainerin hat so etwas noch nie erlebt. Und das will etwas heissen, denn die frühere Weltklassespielerin hat in ihrer Karriere schon als Aktive vieles gesehen.