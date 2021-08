Lexikon der Gegenwart – Haben Sie Angst vor dem Weltuntergang? Eine indiskrete Frage. Und gar nicht so weit hergeholt. Nina Kunz (Das Magazin)

Ich frage nur, weil es im Moment ja echt so scheint, als gehe die Welt unter. Ich meine: In Deutschland werden Autos durch die Strassen geschwemmt, in Madagaskar herrscht Dürre, in Kanada rafft eine Hitzewelle mal eben hunderte Menschenleben dahin, in Honduras wüten Tropenstürme, in Somalia eine Heuschreckenplage…

Das wirkt schon alles apokalyptisch. Und auch, wenn man sich in der Klimabewegung umhört, bekommt man den Eindruck: Jetzt geht es um alles. Oder eben nichts. So schreibt etwa die Aktivistin Luisa Neubauer in ihrem Buch, wir seien nun am Punkt angekommen, «an dem es darum geht, ob die Menschheit diese Krise überhaupt überleben wird». Und Greta Thunberg sagte am WEF 2019 ähnlich unmissverständlich: «Entweder wir entscheiden uns, als Zivilisation weiterzuexistieren, oder wir tun es nicht.»