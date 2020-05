Haben Sie Covid-19 überstanden? Wie geht es Ihnen? In der Schweiz sollten mindestens 25’000 am Coronavirus erkrankte Personen wieder gesund sein – doch man hört nichts von ihnen. Uns interessieren die Geschichten nach den Erkrankungen. Sind alle wieder 100% genesen? Schreiben Sie uns. Marc Brupbacher

Aus Ländern wie den USA, Frankreich, Italien, Belgien und den Niederlanden häufen sich Berichte, wonach junge und mild erkrankte Covid-19-Patienten auch mehrere Wochen nach Krankheitsausbruch Symptome wie Erschöpfung, Nachtschweiss, Herzrasen, Migräne, Atembeschwerden, Magenbeschwerden und vieles mehr verspüren. Das Virus löst offenbar Kreislauf-, Verdauungs- und neurologische Probleme aus, die sich hartnäckig halten.

Uns interessiert, ob es solche Fälle auch in der Schweiz gibt. Wir wollen diesen Teil der Krankheit, der bisher noch nicht breit bekannt ist, sichtbar machen. Auch für die WHO ist bisher unklar, warum manche Menschen so lange brauchen, um sich vollständig von Covid-19 zu erholen und teilweise wieder Rückfälle erleiden.