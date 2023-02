Küng wird durch Mailand chauffiert – Haben Taxifahrer wirklich Antworten auf alle Fragen? Unser Autor ist auf der Suche nach Rat. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

«Zum Zentralbahnhof», sagte ich in meinem besten Italienisch, das in meinen Ohren aber irgendwie spanisch klang. Doch der Taxifahrer nickte und gab Gas. Bald richtete er das Wort an mich, erzählte etwas, ich verstand kein Wort, bejahte aber eifrig, pflichtete ihm bei. Dann war es an mir, das Gespräch in Gang zu halten, und ich fragte den Taxifahrer die Frage aller Fragen: ob er für Inter oder für die AC sei. Denn in dieser Stadt gibt es ja zwei ähnlich grosse und legendäre Fussballvereine. Und Mailand war an jenem Sonntag in anderen Umständen, Derby-schwanger, abends trafen im San Siro die beiden Stadtrivalen aufeinander, Inter empfing die AC in dem Stadion, welches sich die beiden Teams teilen. Man hatte die Fans tagsüber durch die Stadt schlendern sehen, mit Trikots und Schals, rot-schwarz die einen, blau-schwarz die anderen, so mischten sie sich unter die Tauben auf der Piazza del Duomo.