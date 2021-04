Cyber-Erpressung in Aadorf – Hacker attackieren regionales KMU Der Sonnenstoren-Hersteller Griesser ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Es handelt sich um die Ransomeware Conti, wie das Unternehmen aus Aadorf mitteilt. Nicole Döbeli , Dagmar Appelt

Hacker versuchen, mit Cyberattacken auf Firmen an Daten zu kommen. Symbolbild: Frank Chen

Die Schweizer Server des Sonnenstoren-Herstellers Griesser AG sind mit dem Erpressungstrojaner Conti attackiert worden. Dies bestätigt Elle Steinbrecher, Kommunikationsverantwortliche des Unternehmens, auf Anfrage. Die Griesser AG hatte auf ihrer Homepage über den Angriff berichtet. Mit der sogenannten Conti-Ransomware (Ransom englisch für Lösegeld) versuchen Cyberkriminelle seit Mitte letzten Jahres vermehrt in Unternehmensnetzwerke einzudringen.

Die Firma Griesser ist derzeit nur per E-Mail oder telefonisch erreichbar. Betroffen sind alle Produktionsstätten in Aadorf, Österreich und Frankreich. Griesser beschäftigt insgesamt 1300 Mitarbeitende, davon rund 800 in der Schweiz.