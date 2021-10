Nachgefragt bei Bernhard Tellenbach – «Hackerangriffe sind in der Öffentlichkeit sichtbarer geworden»

Ist es üblich, dass die Hacker wie in diesem Fall Bitcoins verlangen?

Es ist typisch, dass Angreifer Zahlungen in einer Kryptowährung fordern. Denn wer sie geschickt nutzt, kann anonym bleiben. Es gab in der Vergangenheit aber schon Fälle, in denen das nicht funktioniert hat und die Strafverfolgungsbehörden die Hacker ausfindig machen konnten. Dann beispielsweise, wenn ein Täter dieselbe «Wallet» benutzt, wenn er später Zahlungen macht. Eine Wallet kann man sich wie eine Kontonummer vorstellen. Bestellt die Person Ware an eine Adresse und benutzt dieselbe Wallet, dann wird sie möglicherweise identifizierbar.