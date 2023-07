Gemeinde Lindau – Haelixa ist für den Green Business Award nominiert Ein chemischer DNA-Marker aus dem Valley überzeugte die Jury. Almut Berger

Das im Valley in Kemptthal beheimatete Unternehmen Haelixa hat es ins Final des Green Business Award geschafft. Der mit 25’000 Franken dotierte Nachhaltigkeitspreis der Schweizer Wirtschaft würdigt seit 2019 Unternehmen, die ökologische Innovationen mit unternehmerischem Erfolg verbinden.

Der Spin-off der ETH Zürich überzeugte die Jury mit einen chemischen DNA-Marker. Mit diesem können Rohstoffe entlang der gesamten Lieferkette zurückverfolgt werden. Er wird beispielsweise für Textilien, Gold und Diamanten eingesetzt.

Neben Haelixa schafften es die LED City AG mit ihrem Beleuchtungssystem und das Kinder-Outdoor-Label Namuk in die Endrunde. Insgesamt waren 28 Unternehmen nominiert. Das Finale findet am 12. und 13. September anlässlich des Sustainable Switzerland Forum in Bern statt. Im letzten Jahr gewann das ebenfalls im Valley beheimatete Foodtechunternehmen Planted.



