Liveticker St. Gallen – Zürich - Hält der Höhenflug des FC Zürich an?

Schön, sind Sie auch heute bei uns. Der FC Zürich hat heute die Chance, in St. Gallen seinen formidablen Saisonstart weiter auszubauen. Die ersten vier Meisterschaftsspiele haben die Stadtzürcher unter ihrem neuen Trainer André Breitenreiter allesamt gewonnen, zuletzt das Derby gegen die Grasshoppers. So gut war der FCZ bisher in diesem Jahrtausend zweimal gestartet: 2006/07 unter Lucien Favre und 2014/2015 unter Urs Meier.