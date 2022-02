Kommt die linke Mehrheit in Bedrängnis?

Ob es im Parlament zu einer Verschiebung der Mehrheiten kommt, hängt massgeblich davon ab, wie die Grünliberalen, die EVP und Die Mitte (früher CVP) abschneiden.

Die politische Mitte ist aktuell mit zwei Parteien im 125-köpfigen Gemeinderat vertreten. Die Grünliberalen haben 14, die EVP 4 Sitze. Bei den Wahlen 2018 scheiterte Die Mitte an der 5-Prozent-Hürde, die besagt, dass nur in den Gemeinderat einziehen darf, wer in mindestens einem Wahlkreis 5 Prozent Wähleranteil erreicht. Die Mitte verpasste dieses Ziel 2018 haarscharf. Hätten nur 20 Stimmende mehr im Wahlkreis 9 die CVP-Liste unverändert in die Urne geworfen, hätte die Partei wohl mit fünf Sitzen im Stadtparlament verbleiben können; die SP hätte dafür zwei und Grüne, GLP und SVP je einen Sitz weniger. Die linke Mehrheit wäre also von 69 auf 66 Sitze gesunken.

Die Mitte will bei diesen Wahlen zurück in den Gemeinderat, tritt in allen Wahlkreisen an, aber fokussierte ihren Wahlkampf auf jene Kreise, in denen sie realistische Chancen hat, die 5-Prozent-Hürde zu knacken. Das sind insbesondere die Wahlkreise 9 und 12, also Albisrieden/Altstetten und Schwamendingen. Gleiches gilt für die EVP.

Die Grünliberalen haben ihrerseits 5 Sitzgewinne zu ihrem Wahlziel erklärt. Sie möchten wieder zur Mehrheitsmacherpartei im Gemeinderat werden. Um dies zu erreichen, müsste sie vor allem der SP Stimmen abjagen, um so den linken Block zu schwächen.

Verbleibt die EVP im Stadtparlament, kehrt Die Mitte zurück und wird die GLP von der grünen Welle zu einem Höhenflug getragen, käme die linke Mehrheit unter Druck, selbst dann, wenn FDP und die SVP ihre Wähleranteile nur halten könnten.

Aber sowohl SVP und FDP haben selbstverständlich grössere Ziele. Die SVP versuchte im Wahlkampf, mit zwei Initiativen zu mobilisieren. Die eine knöpft sich Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder vor, die andere die Tempo-30-Offensive der Stadt. Es soll verhindert werden, dass das Tempo auf Hauptverkehrsachsen gesenkt wird.

Die FDP hat ihrerseits viel Wahlkampf in den sozialen Medien betrieben. Mit Videos und Inseraten waren die Freisinnigen sehr präsent. Ihre Message: Wir alle sind die Wirtschaft. Zuletzt gab aber vor allem auch die AKW-Debatte zu reden, die sogar von einem eigenen Mann neu lanciert worden war: Hans-Jakob Boesch ist Stadtzürcher und Präsident der kantonalen FDP. (sip)