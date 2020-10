Touristenmagnet bei Eglisau – Hängebrücke über Rheinidylle geplant Beim Ausflugsziel Tössegg soll künftig eine Fussgängerbrücke über den Rhein führen. Die einen reden von sanftem Tourismus, die anderen von einer «unnötigen Aktion». Martin Huber



Malerische Gegend: In diesem Flussabschnitt unterhalb der Tössegg ist die Hängebrücke zwischen Eglisau und Buchberg SH geplant. Foto: David Baer

Auf einer Hängebrücke in luftiger Höhe den Rhein überqueren, mitten in der spektakulären Flusslandschaft zwischen der Tössegg und Eglisau: Dies könnte für Wanderinnen und Wanderer bald Wirklichkeit werden. Die Gemeinden Eglisau und Buchberg SH prüfen zusammen mit den Kantonen Zürich und Schaffhausen die Machbarkeit einer solchen Fussgängerbrücke, wie Markus Gerber, Sprecher des Amts für Verkehr in der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion, sagt. Sie klären unter anderem, ob sich die Idee mit dem Umweltrecht verträgt. Bis Ende 2021 soll geklärt sein, ob eine solche Rheinquerung machbar ist und falls ja, welche Rahmenbedingungen eingehalten werden müssten.