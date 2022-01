Testspiel des FCW – Härtetest gegen Grasshoppers Auf dem Heimweg von seinem Trainingslager in Lugano spielt der FCW am Freitag in Niederhasli – wohl hauptsächlich mit den Spielern, die auch beim Beginn der Rückrunde in der Startelf stehen werden. Hansjörg Schifferli

Der FCW verpflichtete den 19-jährige Carmine Chiappetta aus dem Nachwuchs des FC Basel. Foto: Marc Schumacher/Freshfocus

Der FCW fährt am Freitagmorgen heim aus dem dreitägigen Trainingslager in Lugano. Es wird als Erfolg auf der ganzen Linie gewertet. «Wir hatten ein sehr gutes und intensives Camp» urteilt Alex Frei, der neue Cheftrainer. Auf der Heimreise legt die Winterthurer Delegation nachmittags in Niederhasli einen Halt ein. Dort tritt der FCW – um 15 Uhr und unter Ausschluss der Öffentlichkeit – gegen die Grasshoppers gleichsam zum Härtetest an vor dem Rückrundenstart in der Liga am 30. Januar auf der Schützenwiese gegen den Challenge-League-Letzten aus Kriens.