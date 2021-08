Demo in Winterthur geplant – Häuserbesetzer ziehen vor das Sulzer-Hochhaus Am Freitagnachmittag will die Gruppe «Häuservernetzung Winterthur» vor dem Sulzer-Hochhaus demonstrieren. Sie fordern ein Bleiberecht für die besetzten Stefanini-Liegenschaften. Gregory von Ballmoos

«Wir bleiben alle». Protestbanner der Hausbesetzer an der Schaffhauserstrasse. Der Konflikt mit der SKKG geht in die zweite Runde. Foto: Enzo Lopardo

«Günstigen Wohnraum verteidigen», heisst der Claim der «Häuservernetzung Winterthur». Ihr Feindbild: «Die milliardenschwere SKKG». Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, besser bekannt als Stefanini-Stiftung, hat nach dem Tod des Patrons, Bruno Stefanini, angekündigt, ihre über 1000 Wohnungen in Winterthur zu sanieren.

Dies passt den Häuserbesetzern, die nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren in mehreren «selbst verwalteten Häusern» der SKKG wohnen, gar nicht. Sie wollen den Status quo erhalten und verlangten in einem offenen Brief vom 27. März von der Stiftung, dass diese ihnen die Häuser im Baurecht für 30 Jahre überlässt. Die Terresta, die die Immobilien der SKKG verwaltet, bietet den Häuserbesetzern einen Gebrauchsleihvertrag an. Nun ziehen sie am Freitag vor das Sulzer-Hochhaus, um ihrer Forderung Gewicht zu verleihen.