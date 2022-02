Pflanzliche Alternative – Hafermilch selber machen? Geht doch! Erst war es eine schlecht abgeschmeckte Hafersuppe. Und dann wurde sie plötzlich richtig gut. Nina Kobelt

Die Kuh ist nur auf dem Glas: Milchersatz Haferdrink. Foto: Daniel Ammann

Manchmal liegt das Gute so nah, dass einem die Idee erst spät kommt. Zum Beispiel die mit der Hafermilch.

Fast nichts aus der Schweiz

20, 30 verschiedene Sorten gibt es, und wie sie da so stehen, erinnern sie an Pfähle, die um saftige Wiesen eingeschlagen werden, wo Kühe noch die echte Milch produzieren. Das Wort «Milch» dürfte bei Pflanzendrinks von Gesetzes wegen gar nicht vorkommen, den Volksmund kümmert das natürlich nicht. Im Regal stehen also Mandelmilch, Sojamilch, Kokosnuss-, Reis- und Hanfmilch in Reih und Glied. Letzthin habe ich eine Haselnussmilch gesehen, kein Witz. Wer sich auch nur ein wenig um Regionalität kümmert, dem fällt schnell auf: Meistens kommen diese Drinks von überallher, nur nicht aus der Schweiz.