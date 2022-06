Sturmschäden in Berg am Irchel und Flaach – Hagel schlägt Löcher in Kirchenfenster Während eines Hagelsturms wurden drei Kirchenfenster in Berg am Irchel schwer beschädigt. Rund 100 Gläser müssen ersetzt werden. Fabienne Grimm

Am gravierendsten sind die durch den Hagel verursachten Schäden bei einem Nordfenster der Kirche in Berg am Irchel. Das Wildschwein im Bergemer Wappen hat den Kopf verloren. Foto: PD

Seit einer Woche fehlt dem Keiler auf dem Bergemer Wappen der Kopf. Wie die «Andelfinger Zeitung» schreibt, hat der Hagelsturm vom Dienstagabend ein grosses Loch in das Wappentier geschlagen, das die Fenster der Kirche in Berg am Irchel ziert. Doch nicht nur das Wahrzeichen der Gemeinde hat einiges abbekommen. Insgesamt wurden acht Fenster der Kirchen in Berg am Irchel und Flaach beschädigt. Bei drei Fenstern in Berg am Irchel sind die Schäden laut Kirchenpfleger Urs Weilenmann gravierend.