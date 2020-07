Nach zehn Jahren Wartezeit – Hagenbuch schickt das Abwasser nach Elsau Die kleine Kläranlage Unterschneit wird aufgehoben und eine 2500 Meter lange Leitung nach Elsau gebaut. Nicole Döbeli

Die Kläranlage Elsau reinigt heute noch das Elsauer Abwasser, soll aber ebenfalls aufgehoben werden. Das Hagenbucher und Elsauer Abwasser fliesst danach nach Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

39 Hagenbucherinnen und Hagenbucher stimmten an ihrer Gemeindeversammlung über zwei Geschäfte ab: Die Jahresrechnung 2019, die mit einem Plus von 900’000 Franken schloss und über einen Kredit von 760’000 Franken, mit dem eine Abwasserleitung nach Elsau gebaut werden soll – der höchste Kredit in der Geschichte Hagenbuchs. Die Gemeindeversammlung nahm beide Vorlagen an.