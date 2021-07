Nach Präsidentenmord – Haitis neuer Regierungschef tritt Amt an Der Machtkampf ist entschieden, Ariel Henry hat ihn gewonnen. Der 71-Jährige ist der neue Regierungschef von Haiti.

Zwei Wochen nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse ins Amt eingeführt: Der neue haitianische Regierungschef Ariel Henry. (20. Juli 2021) AFP/Valerie Baeriswyl

Zwei Wochen nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse hat der neue Regierungschef Ariel Henry sein Amt angetreten. Bei seiner Amtseinführung am Dienstag versprach der 71-jährige frühere Neurochirurg, sich mit aller Kraft für die Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung einzusetzen. Diese seien Voraussetzung für freie und faire Wahlen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. Nach Polizeiangaben war ein Mordkommando aus 26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft an dem Attentat beteiligt. Mehr als 20 Menschen wurden seither festgenommen.

Der Präsident hatte als eine seiner letzten Amtshandlungen Henry zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Nach Moïses Tod kam es zu einem Machtkampf zwischen Henry und Interims-Ministerpräsident Claude Joseph, der nach dem Attentat den Ausnahmezustand ausgerufen hatte. Joseph kehrte am Dienstag auf seinen Posten als Aussenminister zurück.

Der Mord an Moïse stürzte das ohnehin von Instabilität und grosser Armut geprägte Haiti in eine noch tiefere Krise. Der Präsident hatte Haiti zuletzt per Dekret regiert, nachdem eine für 2018 geplante Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.