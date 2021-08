Rekordergebnis eingefahren – Hallenbad Bauma profitiert vom regnerischen Sommer So viele Besucherinnen und Besucher wie sonst nur in den Weihnachtsferien: Das Hallenbad Bauma verzeichnet diesen Sommer einen schönen Überschuss. Jonas Gabrieli

Das Hallenbad in Bauma wird ab Ende Februar 2022 totalsaniert. Foto: Marc Dahinden

Wegen des regenreichen Sommers schlossen viele Freibäder in der Region ihre Türen. Davon profitiert hat das Hallenbad Bauma, das für maximal 200 Personen Platz bietet und das einzige seiner Art im Tösstal ist. Es konnte diesen Sommer ein Rekordergebnis erzielen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Nebst dem Wetter kam dem «Halli» auch zugute, dass andere Hallenbäder ihren Betrieb im Sommer jeweils für Revisionen schliessen. «Beispielsweise in Uster oder in der Stadt Zürich», sagt die verantwortliche Gemeinderätin Manuela Burkhalter (SVP). In Bauma war man hingegen vorausschauender: «Die mehrwöchige Jahresrevision wurde statt während der Sommerferien bereits Anfang Jahr während des Shutdown durchgeführt», schreibt der Gemeinderat. Zudem galt im Halli keine Personenbeschränkung.

So seien Leute aus dem ganzen Tösstal, aus Winterthur sowie der Umgebung Uster nach Bauma gereist, sagt Burkhalter. Damit erzielte das Hallenbad in den Sommerferien Tagesumsätze, die sonst nur während der Weihnachtsferien erreicht werden. «Seit es das Halli gibt, war es noch nie im Sommer so lange offen.» Das bleibt es auch weiterhin. Erst Ende Februar 2022 schliesst es seine Türen für über ein Jahr. Dann wird das Hallenbad für elf Millionen Franken totalsaniert.

