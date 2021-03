Aquarina in Rheinau – Hallenbad öffnet für Kinder und Jugendliche wieder Jeweils am Mittwochnachmittag und Sonntag ist das Hallenbad Aquarina in Rheinau für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre wieder geöffnet. Jonas Gabrieli

Das Hallenbad Aquarina in Rheinau ist ab Mittwoch wieder für einen Teil der Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Melanie Duchene

«Wir hatten gehofft, dass wir nächste Woche wieder ganz öffnen können», sagt Caspar Heer von der Genossenschaft Aquarina. Dies war in einem ersten Lockerungsplan des Bundesrats so vorgesehen gewesen. Allerdings werden momentan gleich drei der vier Richtwerte nicht eingehalten. Der Bundesrat sieht deshalb wieder von einer Öffnung der Hallenbäder ab. Definitiv darüber entschieden werden soll am nächsten Freitag.

In Rheinau hat sich die Genossenschaft deshalb zu einer Teilöffnung für Kinder und Jugendliche zwischen 10 bis 20 Jahren entschieden. «Bisher durften Spitzensportler sowie Schülerinnen und Schüler bei uns schwimmen», sagt Heer. Man habe aber ständig Anfragen erhalten, wann man endlich wieder schwimmen gehen könne. «Die Leute sehnen sich danach.»