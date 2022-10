Schweizer Meisterschaft in Seuzach – Hallenradsport auf höchstem Niveau Am Samstag verwandelt sich die Sporthalle Rietacker in Seuzach in eine Hallenradsport-Hochburg. Die NLA-Radballer, Kunstradfahrerinnen und Kunstradfahrer ermitteln ihre Schweizer Meister. Pascal Spalinger

Im Radball derzeit das Mass aller Dinge: die Pfungemer Severin (links) und Benjamin Waibel. Foto: ZVG

Der Radballclub Winterthur feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag. Aus diesem Anlass bewarb er sich als Organisator des Finals der Schweizer Hallenradsport-Meisterschaften 2022 – und erhielt den Zuschlag. Die Verantwortlichen sind seit Monaten mit Planen beschäftigt, damit am Samstag die hoffentlich zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sporthalle Rietacker Seuzach einen würdigen Anlass erleben können.

Zwei Teams mit Medaillenchancen

Für den Radball-Final haben sich die nach der Qualifikation fünf punktbesten NLA-Teams qualifiziert. Erfreulicherweise haben auch zwei Teams aus der Region diesen Sprung geschafft. Da wären einerseits Severin und Benjamin Waibel vom RMV Pfungen. Das international sehr erfahrene Team scheint derzeit das Mass aller Dinge im Radball zu sein und hat die Qualifikation in überlegener Manier für sich entschieden. Der Weg zum Meistertitel dürfte also über die Pfungemer führen. Im Verlauf der Qualifikation immer besser in Fahrt gekommen sind Roman Baumann und Tim Russenberger vom veranstaltenden RC Winterthur. Sie möchten an ihrem Heim-SM-Final für Furore sorgen und natürlich am liebsten eine Medaille gewinnen. Chancen darauf haben sie allemal, denn an einem guten Tag können die Winterthurer jedes Team schlagen. Für eine lautstarke Atmosphäre wird mit Sicherheit gesorgt sein. Gleichzeitig mit den Radballern ermitteln auch die besten Kunstradfahrer und Kunstradfahrerinnen in verschiedenen Kategorien ihre Meister.

Die Schweizer Meisterschaft beginnt um 9 Uhr mit dem Einfahren der Kunstrad-Kategorien. Um 11 Uhr wird mit Kunstradfahren gestartet, derweil der erste Radball-Block um 12.25 Uhr auf dem Programm steht. Danach geht es wechselweise mit Kunstrad- und Radball-Blöcken weiter, ehe ab etwa 18.20 Uhr die beiden letzten Radball-Partien über die Bühne gehen werden.



