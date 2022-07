Breitensport in Winterthur – Hallensportler wollen auch im Sommer drinnen trainieren In den Sommerferien bleiben die Sporthallen in Winterthur geschlossen, jedenfalls für Randsportarten und Juniorinnen. Bald könnte sich dies aber ändern. Hannes Boos

Am Rennweg befindet sich eine der sechs Dreifachturnhallen von Winterthur. Archiv-Foto: Marc Dahinden

Im städtischen Betriebsreglement für Schul- und Sportanlagen steht: Die Schulhallen bleiben während der Sommer- und Weihnachtsferien geschlossen. Indoor-Training im Sommer ist für viele Winterthurer Sportvereine deshalb zurzeit nicht möglich, für Ausnahmen braucht es eine amtliche Bewilligung. Stadtparlamentarier André Zuraikat (Die Mitte) will vom Stadtrat wissen, warum. Fünf Wochen erzwungener Trainingsunterbruch seien zu lange, findet er, vor allem wenn es dafür keine guten Gründe gebe.

«Der Breitensport bleibt im Sommer aussen vor.» André Zuraikat, Stadtparlamentarier (Die Mitte)

Ausnahmebewilligungen werden in der Regel nur an Spitzenteams wie Pfadi Winterthur oder auch an gewisse Unihockeymannschaften vergeben. Der Breitensport bleibe im Sommer hingegen meist aussen vor, sagt Zuraikat. Gerade Senioren- und Juniorenteams sowie Vereine aus Randsportarten müssten in den Ferien auf Hallenaktivitäten verzichten. Als Präsident des Karate-Clubs 3K Winterthur wisse er dies auch aus eigener Erfahrung.

Daniel Frei, Präsident des Dachverbands Winterthurer Sport, findet es ebenfalls problematisch, dass die Hallen während der ganzen Schulferien geschlossen sind. «Das Betriebsreglement der Stadt Winterthur muss den heutigen Bedürfnissen angepasst werden», meint er. Auch im Nachwuchs- und im Breitensport würden die Meisterschaften häufig schon direkt nach den Sommerferien beginnen.

Eine Änderung des Betriebsreglements hält Dave Mischler, Bereichsleiter Sport der Stadt Winterthur, für «durchaus realistisch». Die einfachste Lösung wäre es, die Hallen künftig in der ersten und der letzten Sommerferienwoche für Vereine zu öffnen. Momentan würden viele Hallen im Sommer nur für die Feriensportkurse für Kinder genutzt. Schwierig dürfte es höchstens werden, genügend Personal für die Sommerzeit zu finden.

Viele Vereine, wenige Hallen

Auch im Regelbetrieb wird das Platzangebot für den Hallensport zusehends knapper. Im Jahr 2021 lag die Auslastung der Sporthallen von Montag- bis Freitagabend bei 98 Prozent (2020: 94 Prozent). Wichtigster Treiber für den steigenden Nutzungsdruck, so Mischler, sei das starke Bevölkerungswachstum der Stadt. Zudem werde der Vereinssport bei Kindern und Jugendlichen immer beliebter. Derzeit zählt etwa der Dachverband Winterthurer Sport über 23’000 Mitglieder. Ein Drittel davon ist jünger als 18 Jahre alt.

Künftig werde die Platznot allerdings nicht mehr so akut sein, glaubt Mischler, jedenfalls bei den Einfach- und Zweifachhallen: Kleine Turnhallen gibt es in Winterthur bereits 45 und geplant sind mehrere Neubauten. Bei den Dreifachhallen spitze sich die Lage dagegen zu, vor allem weil im Unihockey immer mehr Juniorenmannschaften aufs Grossfeld drängten. Dreifachhallen gibt es in Winterthur derzeit nur sechs.

Eine Antwort vom Stadtrat auf seine schriftliche Anfrage erwartet Zuraikat im Herbst.

Fehler gefunden?Jetzt melden.