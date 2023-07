Zeugenaufruf in Winterthur – Halter setzt trächtige Kätzchen aus In Töss sind zwei junge Katzen ausgesetzt worden. Tierschützer haben die Tiere in einer Katzentasche aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

In dieser Tasche wurden die Katzen an der Schlosshofstrasse ausgesetzt. Foto: PD / Stapo Winterthur

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr musste eine Tierschutzorganisation an die Schlosshofstrasse in Winterthur-Töss ausrücken. In einer auffälligen Katzentasche wurden dort zwei junge Katzen sich selbst überlassen, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Beide europäischen Hauskatzen sind weiblich, schwarz-weiss gemustert und im Alter von ein bis zwei Jahren. Zurzeit gingen die Tierschützer davon aus, dass beide Katzen trächtig seien, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zum Halter oder der Halterin sowie zu den Gründen der Aussetzung gibt es keine Hinweise.

1 / 2 Beide Katzen sind weiblich und ein bis zwei Jahre alt. Foto: PD / Stapo Winterthur

