Winterthur bricht Ausschreibung für Abfalleimer ab – Haltestellen warten auf bessere Kübel Bis auf weiteres müssen sich Buspendler mit «unappetitlichen» Kübeln an den Haltestellen abfinden. Kürzlich brach die Stadt eine Ausschreibung für neue Eimer ab. Delia Bachmann

So wie bei vielen Haltestellen steht beim Einkaufszentrum Rosenberg noch ein alter Gitterkorb. Foto: Marc Dahinden

Der Stadtrat lässt in seinem Beschluss von letztem Juni keinen Zweifel daran, dass die «offenen» und «veralteten» Abfalleimer an den Bushaltestellen ersetzt werden müssen. Darin ist von Katzen, Mardern, Füchsen und Krähen die Rede, welche den Abfall aus den offenen Körben zerren und so für «unappetitliche» Verunreinigungen sorgen. Rund 650 neue Kübel sollten das Erscheinungsbild verbessern und vereinheitlichen sowie die Leerung vereinfachen. Der Ersatz hätte ab 2019 gestaffelt über vier Jahre erfolgen sollen. Dafür sprach der Stadtrat insgesamt 350’000 Franken.