Da kommen Erinnerungen hoch: Blechschaden zwischen Max Verstappen im Red Bull (links) und Lewis Hamilton im Mercedes. Foto: Marcelo Chello (AP/Keystone)

Für einen kurzen Moment ist das Prickeln von 2021 zurück. Sind diese grossen Emotionen wieder präsent, ausgelöst damals durch das Duell zwischen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen, ein Zweikampf, der die Formel 1 fesselte.

Nun ist 2022, Verstappen längst zum zweiten Mal Weltmeister und von Spannung nicht mehr allzu viel übrig bei diesem vorletzten Rennen der Saison in Brasilien. Dann kommt in São Paulo die 7. Runde, verschwindet der Safety-Car nach einem Unfall zwischen Daniel Ricciardo und Kevin Magnussen wieder in der Boxengasse – und attackiert Verstappen Hamilton. Es geht um Rang 2. Erst versucht es der Niederländer aussen herum, in der folgenden Rechtskurve ist er dann auf der Innenseite, es kann nicht gut kommen. Verstappen kracht mit seinem Red Bull in den Seitenkasten von Hamiltons Mercedes.

«Das war kein Rennunfall», funkt der 37-jährige Brite. Eher unterstellt er seinem erbitterten Rivalen des Vorjahres Absicht. Dieser sieht das gänzlich anders, «er hat mir keinen Platz gelassen». Die Rennkommissare haben es dann eher mit der Meinung des siebenfachen Weltmeisters aus England, der seit Montag auch Ehrenbürger Brasiliens ist. Verstappen erhält fünf Sekunden Strafe. Dem 25-Jährigen gelingt aber vor allem gegen Ende des Rennens eine eindrückliche Aufholjagd, bei einem Manöver schnappt er Valtteri Bottas und Esteban Ocon in einem, es wird Rang 6 für ihn. Auch weil er sich trotz Anweisungen von Red Bull weigert, Teamkollege Sergio Pérez vorbeizulassen, der noch um den zweiten Platz in der WM kämpft. Es dürfte ein internes Nachspiel haben.

Währenddessen schiesst Hamilton mit seinem am ganzen Rennwochenende rasanten Silberpfeil schon bald an einem Konkurrenten nach dem anderen vorbei und beendet das Rennen als Zweiter.

Die Krönung für den Meister der Junioren

Schneller als der einstige Dauersieger ist nur einer: George Russell, der seinen allerersten Sieg in der Formel 1 feiert. Es ist die bisherige Krönung für den jungen Mann, der einst die Nachwuchsklassen GP3 und Formel 2 hintereinander gewonnen und in dieser Saison längst bewiesen hat, dass Mercedes mit seiner Verpflichtung alles richtig gemacht hat. Oft schon hat der 24-jährige Brite brilliert, nun steht er in Brasilien in der Königsklasse des Motorsports zuoberst.

Erlebt in São Paulo eine Premiere: George Russell feiert seinen ersten Sieg in der Formel 1. Foto: Jared C. Tilton (Getty Images)

Es ist für Mercedes in einem schwierigen Jahr der erste Sieg überhaupt. Es wird gar ein Doppelsieg, der erste seit Monza 2020, als Hamilton vor Bottas gewonnen hat.

Mit auf dem Podest steht Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der nur als Siebter losgefahren ist. Der Spanier profitiert bei seiner Hatz nach vorn auch vom Ausfall von Lando Norris 20 Runden vor Schluss. Der Engländer lässt seinen McLaren etwas unglücklich stehen und verursacht eine Safety-Car-Phase, die Sainz zum Reifenwechsel nutzt. Mit frischen Pneus schafft er es auf Rang 3.

Bottas holt wichtige Punkte

Ebenfalls Punkte sammelt Valtteri Bottas. Es sind äusserst wichtige für das Schweizer Alfa-Romeo-Team im Kampf um Rang 6 in der Konstrukteurswertung gegen Aston Martin. Die Briten holen dank Lance Strolls 10. Platz zwar einen Punkt, Bottas gewinnt als Neunter aber deren zwei. Alfa Romeo liegt damit vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi 5 Punkte vor Aston Martin. Bottas wird auch im kommenden Jahr für den Rennstall aus Hinwil fahren.

Ein anderer Fahrer bestätigt derweil sein Team eher darin, dass es richtig handelt, wenn es ihn Ende Jahr nicht weiterbeschäftigt. Die erste Runde läuft noch, als Daniel Ricciardo eine kleine Lücke zu sehen scheint – die es nicht gibt. Der Australier kracht mit dem Frontflügel seines McLaren in das Heck von Kevin Magnussens Haas, dreht diesen, und das gleich so sehr, dass das Auto wiederum in seinen Wagen hineinprallt. Für beide Fahrer ist das Rennen früh vorbei.

Ricciardo kann sich damit trösten, dass er bald zu seinem einstigen Arbeitgeber Red Bull zurückkehren dürfte – als Test- und Ersatzfahrer. Und Magnussen damit, dass er am Freitag bei wechselnden Wetterbedingungen einen Coup schaffte mit der Poleposition für das Sprintrennen vom Samstag. Mit ihrem Unfall sorgen sie für den Einsatz des Safety-Car – und für den Neustart, der Hamilton und Verstappen das Duell von 2021 noch einmal ausleben lässt. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Bis es in der einen Rechtskurve kracht.



