Handball in Winterthur – Pfadi präsentiert Ziele, Trikot und Team Die Winterthurer Handballer zeigten zum ersten Mal ihre neuen Trikots. Bei einer munteren Präsentation zeigten sie zudem auch noch andere Qualitäten als Handball spielen. Gregory von Ballmoos

Die Neuzugänge posieren für das Foto. Von links: Ramon Kusnandar, Tim Rellstab, Mischa Romer und Laurin Rinderknecht. Foto: Marc Dahinden

«3, 2, 1» und Trainerjacke aus. Mit einem Countdown präsentierte Pfadi Winterthur am Donnerstagabend seine neuen Trikots den Fans und Sponsoren in der Axa-Arena. Die Heimtrikots sind natürlich rot, die Auswärtstrikots weiss, auch das hat sich mittlerweile so etabliert bei den Winterthurern. Auf beiden Trikots finden sich auf den Schultern und unter den Armen Akzente des jeweils anderen.

Den ersten kleinen Härtetest hatten die Trikots gleich nach der Präsentation. Zwar fehlten Ball, Goal und Gegner, dafür gab es Rechenaufgaben, Hammer und Autorennen: Die Spieler stellten sich Challenges von Sponsoren. Neuzugang Laurin Rinderknecht und Rückraum-Shooter Arsenije Dragašević duellierten sich mit einem ferngesteuerten Auto. Der Neuzugang blieb dabei ohne jegliche Chance.

Beim vom Après-Ski und Turnfesten bekannten und beliebten Nageln traf Neuzugang Tim Rellstab den Nagel besser auf den Kopf. Präsident Jürg Hofmann fühlte sich an seine jüngeren Jahre erinnert. Als Handwerker habe er früher immer gewonnen an Turnfesten.

Fiktives Pfadi-Budget falsch berechnet

Nomen est omen galt bei der Balanceübung. Mit einem Tablar und zwei Bechern auf dem Kopf balancierend, absolvierten Alessio Lioi und Dominik Ruh einen Slalom. Bei Lioi fiel das Tablar gleich zweimal runter – Ruh hatte die Ruhe weg und spazierte durch die Malstäbe. Am charakteristischen war die Aufgabe der Sulzer. Joël Bräm und Noam Leopold mussten mit Becher ein Hochhaus bauen. Es war wie auf dem Handballfeld, die beiden Linksaussen hatten eine ganz andere Herangehensweise. Der solide Bräm baute auf solidem Grund stabil mit viel Arbeit. Er reihte die Becher nebeneinander auf und baute darauf eine weitere Lage. Der junge Leopold wählte den künstlerischen, überraschenderen Aspekt. Er stellte die Becher einzeln aufeinander. Wenn Bräm seine Höhe erreichte, stellte er noch einen Becher drauf. Das tat er so lange, bis seinem Gegenüber die Becher ausgingen.

Der Rechenaufgabe stellten sich übrigens Lukas Heer und Dennis Wipf. Die beiden Jungen mussten ein fiktives Pfadi-Budget berechnen. Sie haben sich dabei um gut 50’000 Franken vertan. Ein Kostenpunkt war die Meisterprämie 2024. Von dieser wollte Präsident Hofmann bei seiner Begrüssungsansprache aber nichts wissen. «Die Liga hat sich verstärkt, es ist nicht mehr selbstverständlich, unter den ersten zwei zu sein», sagte er. Und noch mehr: Das Ziel sei es, «die Grossen» – sprich die Kadetten und Kriens-Luzern – zu ärgern.

Die Vorbereitung lässt jedoch hoffen, Pfadi gewann alle seine vier Testspiele. Zuletzt am Tag vor der Teampräsentation gegen Handball Stäfa. Eine Leistungssteigerung in der Halbzeit reichte den Pfadern, um das Spiel zu entscheiden. Bis zur 36. Minute war das Skore noch ausgeglichen, am Schluss gewann Pfadi mit 38:28. Erfolgreichster Torschütze war der Ex-Stäfemer Leopold, er traf 11 Mal.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.