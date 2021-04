Rahmenabkommen mit EU – Handel, Forschung, Strom – was die Schweiz ohne Deal verliert Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch über die Reise von Guy Parmelin nach Brüssel. Was steht auf dem Spiel, wenn seine Rettungsmission scheitert? Stephan Israel aus Brüssel

Hier gab es noch Hoffnung für das Rahmenabkommen. Der Schweizer Bundesrat beim letzten Treffen mit der EU-Spitze im Januar 2020 am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Foto: Alessandro Della Valle (AFP)

Es steht viel auf dem Spiel: Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch über Guy Parmelins Rettungsmission. Soll der Bundespräsident nach Brüssel reisen? Und wenn ja, mit welchem Mandat? Parmelin dürfte Ursula von der Leyen mitteilen, dass das Rahmenabkommen in der derzeitigen Form in der Schweiz nicht mehrheitsfähig ist. Kann der Bundespräsident die Kommissionschefin zu Kompromissen bewegen? Ein Scheitern der Rettungsmission hätte seinen Preis. Es droht die Erosion des bilateralen Wegs.

Das wird sich zuerst beim Abkommen über technische Handelshemmnisse bemerkbar machen, wo in einem ersten Schritt die Branche der Hersteller von Medizinalprodukten ihren hürdenfreien Zugang zum Binnenmarkt einbüssen werden. Nachteile drohen auch dem Schweizer Forschungsplatz, der den gleichberechtigten Zugang zu den attraktiven EU-Forschungsprogrammen HorizonEurope verlieren dürfte. Die Schweiz kann sich zudem keine Hoffnung auf neue Abkommen mit Marktzugang machen wie etwa im Gesundheitsbereich oder beim Strom.