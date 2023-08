Brisante Entscheidung in Washington – Handelskrieg mit China eskaliert – Biden ruft «nationalen Notfall» aus Der US-Präsident limitiert Investitionen von Konzernen in Chinas Hightechsektor. Die amerikanische Industrie kann aufatmen, während Peking tobt. Florian Müller

Der amerikanische Präsident Joe Biden ruft einen «nationalen Notfall» aus und limitiert amerikanische Investitionen in China. Foto: Ross D. Franklin (AP Photo, Keystone)

Viele Firmenlenker in den USA hatten das Schlimmste befürchtet. Doch als Präsident Joe Biden am Mittwochabend einen «nationalen Notfall» ausrief, um amerikanische Investitionen in China zu beschränken, waren die damit verbundenen Massnahmen doch vergleichsweise moderat. Sie können aufatmen – zumindest ein bisschen.

Denn die Entscheidung der US-Regierung ist durchaus brisant: Amerikanische Investoren dürfen ihr Geld künftig nicht mehr in chinesische Firmen in den Bereichen Quantencomputer, Hochleistungscomputerchips und künstliche Intelligenz stecken. Wenn sie in verbundenen Sektoren investieren, müssen sie die amerikanische Regierung vorher darüber informieren. «Wir wollen China daran hindern, sich die fortschrittlichsten Technologien zu beschaffen und zu nutzen, um die militärische Modernisierung voranzutreiben und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben», sagte ein US-Regierungsvertreter dazu.

Die chinesische Regierung zeigte sich prompt verärgert: China werde die Situation genau beobachten und «seine eigenen Rechte und Interessen entschlossen verteidigen», zitierte der chinesische Staatssender CCTV einen Sprecher des Aussenministeriums in Peking. Das eigentliche Ziel der Amerikaner sei, Chinas Entwicklung zu beschränken und die globale Hegemonie der USA zu erhalten. Das Vorgehen Washingtons verstosse zudem gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs und untergrabe die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung.

Eine brisante Entscheidung im Weissen Haus

Es sind Töne, wie sie Peking nach jeder Eskalation des Handelskriegs zwischen den beiden Supermächten anschlägt. Dennoch war sich das Weisse Haus der Brisanz der Entscheidung bewusst, hatte die neuen Beschränkungen in den vergangenen Monaten auch wegen vieler offener Fragen immer weiter nach hinten geschoben. Die Veröffentlichung selbst war nun unspektakulär: Biden unterzeichnete das Dekret abseits der Kameras und kommentarlos auf einer Reise durch den US-Bundesstaat New Mexico.

Es geht wohl auch darum, die in den vergangenen Monaten durch Besuche von US-Aussenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen in Peking aufgebauten Kommunikationskanäle nicht zu gefährden. Nach dem Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, vergangenes Jahr in Taiwan sowie dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons über US-Territorium Anfang dieses Jahres waren die Gesprächsfäden immer wieder abgerissen.

Es sind jedoch nicht alle offenen Fragen geklärt: Das US-Finanzministerium hat eine 45-tägige Konsultationsperiode gestartet, um Einschätzungen von Firmen und Experten einzuholen. Konkret geht es dabei etwa darum, welche Anwendungen von künstlicher Intelligenz beschränkt werden sollen. Die Technologie revolutioniert schliesslich alle Bereiche von der Spionagesoftware bis zur Autofabrik. Bis die Investitionsverbote und Informationsvorschriften konkretisiert und in Kraft sind, wird es wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr dauern.

Beschränkungen für US-Investitionen in China waren schon unter Bidens Vorgänger Donald Trump ein Thema. Allerdings stiess er in der US-Wirtschaft auf heftigen Widerstand, da Unternehmen befürchteten, dass dadurch Investitionen in einem der wichtigsten Märkte unmöglich werden und amerikanische Firmen somit einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der globalen Konkurrenz haben könnten. Somit musste die Biden-Regierung nicht nur chinesische Bedenken, sondern auch die heimische Industrie berücksichtigen. Und gleichzeitig die China-Skeptiker im Kongress, die auf ein härteres Vorgehen gegen den erklärten Systemrivalen pochen.

Schliesslich hatten auch noch US-Verbündete wie Japan und die Europäische Union den Prozess mit Spannung verfolgt, da jede Aktion der Amerikaner gegen China doch auch potenzielle Auswirkungen auf sie hat. Die EU etwa arbeitet selbst gerade an einem sogenannten Outbound-Screening-Mechanismus, Japan hat bereits eine entsprechende Regulierung erlassen – wie übrigens auch die chinesische Regierung, die über die strengsten Investitionsvorschriften weltweit verfügt.

Eine «vergleichsweise gute Nachricht»

Zumindest für die Wirtschaft sei das Ausmass der Beschränkungen eine «vergleichsweise gute Nachricht», sagte Sarah Bauerle Danzman von der US-Denkfabrik Atlantic Council. «Es handelt sich um ein relativ schlankes Meldeverfahren und eine sehr begrenzte Zahl an Verboten.» Hochrangigen US-Beamten zufolge zielen die Vorschriften auf Übernahmen, Fusionen, Gemeinschaftsunternehmen und andere Formen von Kapitalbeteiligungen an chinesischen Unternehmen ab. Es wird erwartet, dass sie auf chinesische Start-ups und grössere Firmen begrenzt sein werden, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes aus den kritischen Sektoren erzielen.

Zuvor diskutierte Bereiche wie die Biotechnologie sind aber davon ausgenommen, und wahrscheinlich sind auch Ausnahmen für passive Beteiligungsfonds, die die Entwicklung der investierten Firmen nicht aktiv mit Know-how und Kontakten unterstützen. Ausserdem sollen bestehende Investitionen nicht angerührt werden.

Es handelt sich um ein Entgegenkommen des Weissen Hauses gegenüber der Finanzindustrie. Der amerikanische China-Experte Jeff Fiedler sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, US-Tech-Investoren hätten einen grossen Einfluss auf die Politik: «Sie sind grosse Geldgeber, und es stehen Wahlen an.» Deshalb zögerten Demokraten wie auch Republikaner, Vermögensverwalter und Risikokapitalgeber stark einzuschränken.

Nur kurze Auswirkungen von Kapitalkontrollen

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die US-Regierung in die Investitionsentscheidungen von Firmen eingreift: So dürfen US-Unternehmen beispielsweise nicht in chinesische Firmen investieren, die mit dem Militär verbunden sind. Ausserdem enthält Bidens milliardenschweres Programm für die Ansiedlung von Halbleiterfabriken in den USA Bedingungen, die die Investitionen der Firmen in China einschränken, wenn diese in den Genuss der US-Förderung kommen wollen.

Die Wirksamkeit solcher Kontrollen, um chinesischen Hochtechnologiefirmen den Zugang zu Finanzmärkten zu erschweren, ist umstritten. Die US-Denkfabrik Peterson Institute for International Economics wies in einer Analyse im Mai darauf hin, dass die Erfahrungen mit bestehenden Kapitalkontrollen «ernüchternd» seien. Demnach zog ein Verbot für US-Investoren, sich 2021 am Börsengang der chinesischen Technologiefirma Sense-Time zu beteiligen, nur eine sehr kurzfristige Verzögerung des Debüts auf dem Hongkonger Finanzmarkt nach sich.

Anstatt aus den USA kam das Kapital eben aus anderen Quellen. Sense-Time ist einer der führenden Entwickler von Gesichtserkennungssoftware und steht auf einer schwarzen Liste der US-Regierung, weil die Software auch zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang eingesetzt werden kann.

Wie wird China reagieren?

Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den Supermächten hat sich die US-Finanzindustrie sowieso weitgehend aus Chinas Techbranche zurückgezogen. Der Analysefirma Pitch-Book zufolge beteiligten sich US-Investoren im zweiten Quartal nur an Investitionsrunden für chinesische Start-ups mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,4 Milliarden und 2018 sogar 19,7 Milliarden Dollar. Ein weiterer Grund für diesen Rückgang ist jedoch auch das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen den eigenen Techsektor in den vergangenen Jahren.

Die grosse Frage ist, wie die chinesische Regierung auf den neuerlichen Angriff auf ihre Hightech-Ambitionen reagieren wird. Travis Mosier von der US-Denkfabrik CNAS weist darauf hin, dass ihr Spielraum begrenzt sei durch die aktuellen wirtschaftlichen Probleme. Das Land sei deswegen dringend auf ausländische Investoren angewiesen.

Es wäre demnach aber denkbar, dass China die jüngsten Ausfuhrbeschränkungen für Gallium und Germanium auf andere wichtige Rohstoffe für die Halbleiterindustrie ausweiten könnte. Dass die Investitionsbeschränkungen nicht die letzte Eskalation im Supermächtekonflikt sein würden, davon sei jedenfalls fest auszugehen.

Florian Müller est journaliste et chef de rubrique au Sport-Center. Après des études de Lettres à l'Université de Genève, il rejoint les rédactions du groupe Tamedia en 2010. Mehr Infos @FloMul

Fehler gefunden?Jetzt melden.