Mechanikerin aus Marthalen – Handwerkerin lanciert Plattform für Frauen im Beruf Sandra Fischer gründete ein Netzwerk für Frauen und nonbinäre Personen in Handwerksberufen. Nun geht die dazugehörige Plattform live. Nicole Döbeli

Sandra Fischer (links) wollte sich mit Frauen in Handwerksberufen vernetzen. Foto: Sabina Bobst

Für Sandra Fischer war schon früh klar: Sie will dereinst mit den Händen arbeiten. Als sie sich dann für eine Lehre als Motorgerätemechanikerin entschied, erlebte sie das böse Erwachen: In ihrem Ausbildungsbetrieb traf sie auf Ausbildner und Arbeitskollegen, die sie nicht respektierten. Weil die 26-Jährige bei ihrer Suche nach einer Anlaufstelle nicht fündig wurde, rief sie im September 2021 ein eigenes Netzwerk ins Leben. Seit kurzem ist nun auch die dazugehörige Website www.handwerknetz.ch live.

Das Handwerknetz soll den Austausch und die Ermächtigung unter Handwerkerinnen fördern. So können Erfahrungen geteilt und Problemstellungen und Mobbingsituationen gemeinsam bewältigt werden. «Bereits der Gedanke, dass man sich Unterstützung holen kann und nicht allein dasteht, hat mir enorm geholfen», sagt Sandra Fischer. Unterstützt wird das Netzwerk seit Beginn durch die Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich.

Am Freitag, 17. Juni, feiert das Handwerknetz den Launch der neuen Website. Interessierte sind ab 19 Uhr zum Selbstkostenpreis in der Bar plan b lounge in Winterthur eingeladen. Immer am letzten Mittwochabend im Monat findet zudem ein Stammtisch statt, weitere Events sind geplant.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

