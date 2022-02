Wahlen in Russikon – Hans Aeschlimanns Nachfolge ist umkämpft Für das Gemeindepräsidium von Russikon kandidieren Alfred Borcard und Philip Hirsiger. Heinz Zürcher

Russikons Gemeindepräsident Hans Aeschlimann (SVP) tritt am 27. März nicht mehr an. Foto: PD

An Kandidierenden mangelt es in Russikon nicht. Allein für die Wahl in den sechsköpfigen Gemeinderat (ohne Schulpräsidium) stellen sich acht Personen zur Verfügung. Raphael Alder (FDP), Barbara Schmid (SVP), Rolf Hartmann und Philip Hirsiger (beide parteilos) sind bereits in der Behörde. Stefan Fehr (SVP), Natalie Furrer (FDP), Johann Jäckle (Grüne) und Alfred Borcard (PGR – Politisches Gemeindeforum Russikon) kandidieren neu.