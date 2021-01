Influencer-Ausbildner der ZHAW – Hansruedi Knöpfli überraschend gestorben Er gründete die Swiss Marketing Academy und bildete junge Menschen an der ZHAW in Winterthur zu Influencern aus. Mit 54 Jahren ist Hansruedi Knöpfli Anfang Januar überraschend gestorben. Gregory von Ballmoos

Hansruedi Knöpfli verstarb am 6. Januar mit nur 54 Jahren. Foto: Madeleine Schoder (Archiv)

«Er ist an einem Herzversagen plötzlich aus seinem intensiven Leben gerissen worden.» So beginnt die Todesanzeige von Hansruedi Knöpfli, und intensiv ist wohl das passende Wort. Er fiel immer wieder durch verrückte Ideen auf – so wanderte er etwa von Zürich nach Berlin oder machte denselben Weg mit dem Pedalo.

Intensiv passt aber auch zu Knöpflis Arbeit. Selbst an seinem Todestag setzte er noch drei Posts in den sozialen Medien ab. Marketing und soziale Medien waren sein Ding. Er gründete 2002 zusammen mit der ehemaligen Skifahrerin Brigitte Oertli die Swiss Marketing Academy. Heute werden in Winterthur und fünf anderen Standorten Studierende in den Bereichen Marketing und Verkauf weitergebildet.

«Andere denken nach, wir denken vor»

In Winterthur trat «Knö», wie er von den meisten genannt wurde, im Sommer 2019 nochmals überraschend in Erscheinung. Er war verantwortlich für den «Influencer»-Lehrgang an der ZHAW in Winterthur. Im Interview mit den «Landboten» erklärte er, warum es diplomierte Meinungsmacher braucht. Zudem sass er zwischen 2018 und 2019 für die BDP im Zürcher Kantonsrat.

Am 6. Januar 2021 erlag Hansruedi Knöpfli einem Herzversagen. Brigitte Oertli postete am 11. Januar ein Abschiedsbild auf Facebook, darunter sammelten sich über 250 Beileidsbekundungen. Auf dem Bild steht der Satz: «Andere denken nach, wir denken vor».