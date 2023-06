Alterszentren in Winterthur – Happiger Aufschlag: Alterszentren verlangen fast 5500 Franken mehr Für Bewohnende der Winterthurer Alterszentren wird es teuer. Die Stadt schlägt bis zu 15 Franken pro Tag und Zimmer auf. Seit 2021 ist das Wohnen im Alterszentrum um bis zu 25’000 Franken teurer geworden. Gregory von Ballmoos Till Hirsekorn

Am Mittwoch gab es für die Bewohnenden der Winterthurer Alterszentren happige Post. Ab dem 1. September sollen sie bis zu 15 Franken mehr bezahlen – pro Tag. Im Jahr macht das für ein Standard-Einzelzimmer 5475 Franken mehr. Und das alles für genau die gleiche Leistung. «Wir müssen kostendeckend arbeiten», lautet die relativ einfache Antwort auf das Warum. Sie kommt von Danijel Kljajic, der vor einem Monat seinen Posten als Bereichsleiter Alter und Pflege angetreten hat. Gewinne dürfen die Alterszentren keine machen.

Die Teuerung bei den Produkten, dem Lohn, aber auch bei der Energie seien Gründe, aber nicht die einzigen, so Kljajic. «Die Bedürfnisse der Bewohnenden haben sich verändert», sagt er. Es würden vermehrt Einzelzimmer nachgefragt. Entsprechend habe man das Angebot angepasst: Zwischen 2019 und 2022 sei die Anzahl Zweierzimmer von 107 auf 88 gesenkt und diejenige der Einzelzimmer von 375 auf 414 aufgestockt worden. Die Folge: weniger Heimplätze bei gleicher Fläche. «Den Bewohnenden steht beispielsweise im Aufenthaltsraum mehr Platz zur Verfügung», sagt Kljajic. Aus diesen Gründen steige der Preis bei einem Zweierzimmer auch nur um 10 Franken, von 145 auf 155 Franken. Bei den Einzelzimmern sind es 15 Franken. Das Standard-Einzelzimmer kostet neu 180 Franken, das «Komfortzimmer» 190 statt 175. «Die Differenz zwischen Einzel- und Doppelzimmer war bisher sehr gering», so Kljajic.

«Wettbewerb hat sich verschärft»

«Mich erstaunt die Taxerhöhung nicht, auch wenn sie eher hoch ist», sagt Claudio Zogg, Geschäftsleiter von Artiset Zürich, dem kantonalen Branchenverband der Alters- und Pflegeheime sowie Heime für Menschen mit Behinderungen. Allein in den Pandemiejahren 2020 und 2021 seien die Betriebskosten übers Ganze gesehen um rund 10 Prozent gestiegen. Die allgemeine Teuerung sei der kleinste Faktor. Die steigenden Energiekosten etwas gewichtiger.

Am stärksten seien allerdings die Personalkosten ins Gewicht gefallen. Während der Pandemie unter anderem wegen der intensiveren Betreuung. Inzwischen spüre man aber vor allem den Lohndruck, den die Pflegeinitiative ausgelöst habe. «Der Wettbewerb um Pflegepersonal hat sich klar verschärft. Da ist auch der Lohn ein Argument», sagt Zogg.

Diese «Kostenwahrheit» bilde sich nun auch in höheren Pensionstaxen ab. Gerade die öffentlich-rechtlichen Alterszentren hätten da wenig Spielraum. «Sie müssen darauf achten, dass sie das möglichst exakt abbilden und nicht den einen Bereich mit dem anderen querfinanzieren», sagt Zogg. In der Pandemie hätten die Zentren massive Verluste eingefahren, vom Kanton habe man kein Geld erhalten. Und anders als im Privatsektor hätten öffentlich-rechtliche Pflegeheime rechtlich keinen Spielraum, um finanzielle Reserven zu bilden, um Schocks wie die Pandemie aufzufangen.

Zweite Preissteigerung

Trotz höherer Pensionstaxen sollen sich die städtischen Alterszentren nicht ins gehobene Segment verschieben, meint Kljajic. «Wir sind auch mit der Anpassung im Quervergleich als städtisches Alterszentrum im Kostendurchschnitt», sagt Kljajic. Auch andere Alterszentren würden solche Massnahmen vornehmen, sagt er. Kljajic spricht von einer «kleineren oder grösseren Belastung, die natürlich spürbar sein wird». Die Taxen wurden allerdings schon vor zwei Jahren erhöht. Damals wurde die Betreuungstaxe auf 45 Franken vereinheitlicht. Statt zwischen 21 Franken für wenig Pflegebedürftige und 107 Franken für Personen, die viel Pflege benötigen, wurde diese neu für alle bei 45 Franken festgelegt. Zudem wurde die Pensionstaxe um rund 20 Prozent erhöht.

Für eine Person ohne grossen Pflegebedarf in einem Standard-Einzelzimmer stiegen die Kosten massiv. Um rund 25'000 Franken pro Jahr, gut 2000 Franken pro Monat.

«Wir sind ein Eigenwirtschaftsbetrieb und werden bei den Pensions- und den Betreuungstaxen nicht von der Stadt mitfinanziert. Darum müssen wir den einen Teil der Kosten an die Bewohner weitergeben. Allein können wir nicht alles stemmen», so Kljajic. Die Bewohnenden haben nun 30 Tage, um Rekurs gegen die neue Erhöhung einzureichen. Ansonsten tritt die Änderung in der Taxordnung per 1. September in Kraft. Bislang, so Kljajic, habe es noch keine Reaktion gegeben.

