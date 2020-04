Feiern trotz Corona – «Happy Birthday» und ein Prost aus sicherer Distanz In Seuzach wollten Nachbarn den 85. Geburtstag einer Freundin nicht ausfallen lassen. Sie zeigten: Happy Birthday in Zeiten von Social Distancing geht auch. Dagmar Appelt

Fröhliches Plauderstündchen im Garten (von links): Margrit Schefer, Manfred und Elsbeth Wiget, Otto und Trudi (Geburtstagskind) Ganz sowie Lisbeth und Walter Albrecht (zweites Bild). Foto: Eduard Schefer 1 / 2

Eigentlich trafen sie sich regelmässig. Doch seit zwei Wochen ist der Stammtisch, den sie jeweils reihum bei sich zu Hause abhalten, eingestellt. Als aber eine von ihnen am vergangenen Donnerstag 85 Jahre alt wurde, wollten vier Ehepaare an der Landstrasse in Seuzach den Geburtstag nicht ungefeiert lassen.