Kanton akzeptiert anonymen Bau – Happy End für die «Lausbuben»-Brücke In einer Nacht-und-Nebel-Aktion ersetzten Anonyme im Frühling 2020 eine baufällige Brücke. Nun hat sie der Kanton nachträglich legalisiert. Jonas Gabrieli

Das «Luusbuebe-Brüggli» führt über den Schwarzbach zwischen Kirche und Gemeindeverwaltung. Foto: Marc Dahinden

Vor ziemlich genau einem Jahr ersetzten selbst ernannte «Lausbuben» eine baufällige Brücke über den Rickenbacher Schwarzbach mit einer Eigenkonstruktion aus Eichenholz. Bis heute ist es ein gut gehütetes Geheimnis, wer die fünf Meter lange Brücke montierte. «Ich weiss es selbst auch nicht», sagt der Rickenbacher Gemeindepräsident Robert Hinnen. Trotz Hinweisen würden alle dichthalten.

Nun, just auf den ersten Geburtstag, hat das «Luusbuebe-Brüggli» ein Geschenk erhalten, das seine Existenz für die nächsten 15 Jahre sichert: eine Konzession des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Diese ist am Montagmittag in Rickenbach eingetroffen. «Ein Happy End für die Brücke», sagt Hinnen erfreut.