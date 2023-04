Tiny House in Illnau-Effretikon – Happy End fürs winzige Haus Andrea und Reto Gurt aus Illnau suchten zunehmend desillusioniert einen Standplatz für ein Tiny House. Nun sind sie fündig geworden – dank eines aufmerksamen Zeitungslesers. Almut Berger

Hier auf dem Campingplatz Wildberg soll das Tiny House nun zu stehen kommen. Foto: Reto Gurt

Manchmal braucht es einen Zeitungsartikel, damit Bewegung in eine Sache kommt. So geschehen bei Andrea und Reto Gurt aus Illnau, die seit bald einem Jahr und zunehmend ernüchtert einen Standplatz für ein Tiny House suchten. «Der lange Weg zum winzigen Haus» hiess der Artikel, der am 11. März in dieser Zeitung erschien. Darin erzählt das Ehepaar von seinem Plan, künftig in einem Kleinsthaus auf 31 Quadratmetern wohnen zu wollen. Und wie schwierig sich dessen Umsetzung in der stark regulierten Schweiz erweise.