Schützenwiese Winterthur – Hardrock von der Risikogruppe Gloria Volt spielen am Samstag auf der Schützenwiese. Frontmann Fredi Volvo erklärt, worauf es bei so einem Auftritt ankommt. Helmut Dworschak

Seit neun Jahren unterwegs: Die Hardrockband Gloria Volt mit Sänger Florian Ulrich (Mitte). Foto: PD

Weil der Rasen saniert wird, gibt es diesen Sommer auf der Schützenwiese keine Fussballspiele. Aber Konzerte gibt es. Organisiert vom Kulturstadtlabor, spielen am Samstag die Hardrocker Gloria Volt und der Berner Punk-Rocker Reverend Beat-Man. Florian Ulrich alias Fredi Volvo ist Frontmann bei Gloria Volt. Wenn er nicht auf der Bühne steht, serviert er im Don Camillo an der Steinberggasse Pizzas. Im Interview erklärt er, worin die Herausforderung bei so einem Auftritt besteht.