Archewell.com – Harry und Meghan starten Webseite ihrer Organisation Auf der Homepage der gemeinnützigen Organisation Archewell können sich Nutzerinnen und Nutzer registrieren. Es wird auch eine Adresse in Los Angeles angegeben.

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben eine Organisation für soziale Projekte lanciert. (Archivbild) Keystone/Frank Augstein Haben zuvor einen wichtigen Sieg gegen eine Agentur errungen: Harry und Meghan mit Archie. imago images/PA Images Gegenüber ihren Freundinnen habe Meghan einst unter Tränen gesagt, sie habe ihr gesamtes Leben für die Königsfamilie aufgegeben. Foto: Keystone/AP Photo/Dominic Lipinski

Prinz Harry (36) und seine Frau Meghan (39) haben die Webseite für ihre gemeinnützige Organisation gestartet. Vor sechs Monaten hatte das Paar angekündigt, eine Organisation mit dem Namen Archewell für soziale Projekte zu gründen.

Auf der schlicht gehaltenen Seite archewell.com werden Nutzerinnen und Nutzer eingeladen, sich per Email zu registrieren, um Neuigkeiten zu erfahren. Als Kontakt ist eine postalische Anschrift in Los Angeles angegeben.

«Reichhaltige Quelle»

Zudem ist auf der in beige und schwarz gehaltenen Webseite eine Definition des altgriechischen Wortes «Arche» als Quelle des Handelns und «Well» als reichhaltige Quelle oder Versorgung angegeben. Weitere Informationen waren auf der Webseite zunächst nicht verfügbar.

Nach früheren Berichten sind unter dem Dach der Organisation mehrere Projekte geplant, darunter Gruppen für emotionale Unterstützung, Bildungsprogramme und Initiativen mit Fokus auf Themen zu Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden.

Harry und Meghan hatten sich Ende März vom britischen Königshaus losgelöst. Sie lebten zunächst in Kanada und zogen dann mit ihrem im Mai 2019 geborenen Sohn Archie nach Südkalifornien. In den letzten Wochen meldete sich das Paar von seinem Haus in Santa Barbara mehrmals in Videochats zu Wort. Mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (23) sprachen sie kürzlich über Bildungschancen für Mädchen.

SDA/chk